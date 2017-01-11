Türk lirası neden değer kaybediyor?

Türk lirasının dolar ve euro karşısında sürekli değer kaybetmesinin nedeni Asya piyasalarındaki kapanış ve Avrupa piyasalarındaki açılış arasındaki işlemlere bağlanıyor.

Güncellenme 11 Ocak 2017 19:34

Euro 4 liranın üzerine çıktı. Dolar 4 lira sınırına dayandı. Peki, uzmanlar TL'nin döviz karşısında sürekli değer kaybı yaşamasını nasıl değerendiriyor?

Son dönemde döviz kurunda yaşanan artışın manipülatif bir hareket olduğu belirtilirken, TL'deki yüksek oranlı değer kayıplarının, genellikle Asya piyasalarının kapanışı ile Avrupa piyasalarının açılışı arasında gerçekleşen işlemlerle meydana geldiği dikkati çekiyor.

Piyasalarda derinliğin ve işlem hacminin az olduğu dönemlerde döviz kurlarında görülen hızlı yükselişler, yatırımcı algısı ve piyasaların yüksek işlem hacimli bölümlerini de olumsuz yönde etkiliyor.