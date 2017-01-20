Türk Kızılayı stoğunu 40 bine çıkardı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, başlatılan seferberlikle birlikte Türk Kızılay'ının kan stoğunun arttığını ifade etti.

Güncellenme 20 Ocak 2017 12:43

Türk Kızılayı, başlattığı seferberlikle 17 bine kadar düşen kan stoğunu 40 bine çıkardı.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde stokların azalmasıyla birlikte genel bir seferberlik başlatıldığını anımsattı.

Kınık, ağır geçen kış şartları nedeniyle vatandaşların kan vermeye gidemediğini dile getirerek, bu nedenle kritik stok seviyesi olan 20 binin altına, 17 bine düştüğünü bildirdi. Kınık, bunun üzerine bu ayın başından itibaren ülke genelinde ve süreklilik arz edecek şekilde seferberlik başlattıklarını anlattı.,

"Stokların 40 binin altına düşmemesi gerekir"

Stoklarının 40 binin üzerine çıktığına işaret eden Kınık, "Stokların 40 binin altına düşmemesi gerekir. Her gün 10 bin ünite kan toplamamız gerekiyor. Bu hedefe, mevcut stok seviyemize ulaştık. Bundan sonra düzenli, her gün 10 bin ünite kan alabilecek, ihtiyacımızı karşılamış olacağız." dedi.

Kınık, vatandaşların kan verme konusunda çok duyarlı olduğunu dile getirerek, özellikle gençleri, düzenli kan vermeye çağırdıklarını söyledi.

Kadın bağışçıların oranının da yavaş yavaş arttığına dikkati çeken Kınık, "Özellik genç kızlarımız, bu konuyla ilgili daha destekleyici pozisyondalar. İyiye gidiyoruz." diye konuştu.

Kızılayın diğer çalışmaları hakkında da bilgi veren Kınık, Kızılayın 2017 yılı itibarıyla özellikle Türkiye'de misafir ettikleri Suriyelilere, Suriye içinde ve Irak'ta yerlerinden edilmiş kişilere yönelik çok kapsamlı programlar geliştirdiğini vurguladı.

AA