Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü: 19 ölü

Hong Kong'tan havalanan Türk kargo uçağı, kötü hava koşulları nedeniyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Havaalanı'na iniş yapmak üzereyken düştü.19 kişi öldü.

Güncellenme 16 Ocak 2017 07:24

Reuters, düşen Boeing 747 kargo uçağındaki 4 mürettebatın cesedine ulaşıldığı bilgisini verdi. Hayatını kaybeden diğer 15 kişinin ise havaalanı çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan kişiler olduğu öğrenildi.

Son dakika: Bişkek’e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları’na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağının düştüğü açıklandı.



REUTERS: 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Reuters'ın geçtiği habere göre, Hong Kong'tan havalanan uçak Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Havaalanı'na iniş yapmak üzereyken düştü. İlk gelen bilgilere göre, kötü hava koşulları nedeniyle düşen Boeing 747 kargo uçağının 4 mürettebatının cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybeden diğer 15 kişinin, havaalanı çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan kişiler olduğu belirtiliyor.



2003 MODEL

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’te iki pilot görev yapıyor.