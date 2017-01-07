Türk jetleri 12 DEAŞ hedefini vurdu: 21 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları 12 DEAŞ hedefini vurdu. Bombardımanda 21 DEAŞlı terörist öldürüldü.

Güncellenme 07 Ocak 2017 13:27

Fırat Kalkanı Harekatında DEAŞ terör örgütüne ait El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri’deki 12 hedef vuruldu, çatışmalar ve yapılan atışlar sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatında dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri’de 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçlar imha edildi. Gün içinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucu 21 terörist etkisiz hale getirildi.