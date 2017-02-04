Türk iş dünyasının sosyal medya karnesi vasat

Dünya genelindeki iş insanları sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanmaya özen gösterirken Türk iş insanlarının sosyal medya kullanımı vasat düzeyde.

Güncellenme 04 Şubat 2017 11:48

Dünya genelinde bazı lider ve kurumlar, önemli bilgi paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından yaparken, Avrupa ve Türkiye'de iş dünyası örgütlerinin sosyal medya kullanımı vasat seviyede.

AA muhabirinin yaptığı derlemelere göre, kurumlar sosyal medyayı daha çok kurum içi etkinlikleri duyurmak ve özel günlerde toplumsal mesajlar vermek için kullanıyor.

Dünyadaki internet kullanıcılarının 4'te birinin aktif olarak kullandığı ve günde yaklaşık 80 milyon fotoğrafın paylaşıldığı Instagram'ın Türkiye'deki kullanıcı sayısı 22 milyonu aştı.

Kullanıcılarının yüzde 41'ini 16-24 yaş arası gençlerin oluşturduğu Instagram, Anadolu'daki KOBİ'lerden teknoloji start up'larına kadar geniş bir kitlenin ürün ve hizmetlerini sergileyip "networking" yaptığı bir platforma dönüştü.

Girişimcilik ekosistemi ve reel ekonominin yeni hikayesi Instagram, dünya genelindeki iş dünyası örgütleri tarafından da ihmal edilmiş görünüyor.

Eğlenceli video ve fotoğraf paylaşımlarıyla kendini ifade etmenin çok fazla yolunun bulunduğu platform, sosyal medyaya hakim üyelerin paylaşımları dışında kurumsal saiklerle kullanılmıyor.

Instagram'da Genç MÜSİAD takip ediliyor

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'ı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Twitter'ı ise TÜSİAD daha etkin kullanıyor.

Türkiye ekonomisinin "patronlar kulübü" diye anılan TÜSİAD'ın Instagram hesabı ise bulunmuyor. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in, Instagram'da şahsi olarak kullandığı hesabının takipçi sayısı 505.

MÜSİAD'ın Instagram'daki MÜSİAD Genel Merkez hesabının 589 takipçisi bulunuyor. 11 bin üyesi olan derneğin, Genç MÜSİAD sayfasını ise 3 bin 5 kullanıcı takip ediyor.

TÜSİAD gibi, 365 oda ve borsanın üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de (TOBB) Instagram hesabı yok. Pek çok oda ve borsanın il ve ilçe bazındaki hesapları ise kullanıcılara sadece çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla açılmış durumda.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinin (ASKON) Instagram hesabından bugüne kadar sadece 61 gönderi paylaşılırken, sayfanın takipçi sayısı da 180.

Twitter'da TÜSİAD önde

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, sadece ABD değil, diğer ülke ekonomilerini de etkileyen kararları Twitter üzerinden duyurması eleştirilere neden olurken, piyasalardaki gelişmeleri düzenli takip eden finans sektörü başta olmak üzere bazı şirketlerin Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaları da gündemlerine aldığı belirtiliyor.

TÜSİAD'ın resmi Twitter hesabının 57 bin 984 takipçisi bulunuyor. Sayfanın yöneticileri kurumun düzenlediği etkinliklerde katılımcıları "mention"lıyor, multimedya ve etiket uygulamalarıyla öne çıkıyor. Toplam 3 bin 768 tweet'in paylaşıldığı sayfayı başta girişimciler olmak üzere, girişimcilik ekosistemi paydaşları ve iş alemi kullanıcıları takip ediyor.

Küresel network'ün buluştuğu profesyonel iş ağı Linkedin'de ise kurumlar prestijlerini öne çıkaran paylaşımlar yapıyor.

AA