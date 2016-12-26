Türk futbolunda 'modern stat' hamlesi

Türk futbolu birbirinin ardı sıra açılışı gerçekleştirilen modern tarzdaki statları ile yeni bir çehreye sahip oldu.

Güncellenme 26 Aralık 2016 15:44

Dünyada uluslararası organizasyonlara ev sahipliği hakkı kazanan birçok ülke stat yapımı konusunda büyük sıkıntılar yaşarken, Türkiye herhangi büyük bir turnuvayı düzenlememesine karşın 30 stadın inşasıyla ilgili aynı anda hamlede bulunuyor.

Birçok şehirde taraftarların rahat bir şekilde takımlarını destekleyebileceği, UEFA standartlarındaki statlar ardı ardına kapılarını açıyor.

Türkiye'de son 3 yılda 26 farklı şehirde 30 stat için çalışma yapılırken, bunların 10'u tamamlandı, 9'u bitme aşamasına geldi, 4'ünde ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Kalan 7 stadın yapımına da kısa sürede başlanacak

Mersin, İstanbul (2), Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Sivas, Eskişehir ve Trabzon'da statlar tamamlanırken, Batman, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Diyarbakır, Sakarya, Samsun, Hatay ve Manisa Turgutlu'da ise statların 2017'de açılması planlanıyor.

Adana, İzmir Karşıyaka, Giresun ve Manisa Akhisar'da stat inşaatları devam ederken, Ankara, Çorum, Edirne, Elazığ, İzmir Göztepe, İzmir Alsancak ve Ordu'da ise stat inşaatlarına kısa süre içinde başlanacak.

Ülkenin birçok farklı noktasında yapımı süren statlar, inşa edildikleri şehirlerin sosyal hayatına da renk katacak. Yalnızca futbol sahası olarak planlanmayan statlarda, konser, kongre ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenebilecek.

Bakan Kılıç: Toplam maliyet 3 milyar 400 milyon lira

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yeni statlar ile Türk futbolunun çehresinin değişeceğini belirterek, "Toplam maliyeti yaklaşık 3 milyar 400 milyon lira olan 30 stat projesinde önemli gelişmeler kaydettik. Daha önce de sıklıkla dile getirdiğim gibi, dünya üzerinde şu anda tek bir hamleyle 30 stadyumu inşa eden başka bir ülke yok. Bunların bir kısmı tamamlandı ve kullanıma açıldı, bir kısmında da artık sona doğru yaklaşılıyor." dedi.

TOKİ Başkanı Turan: Spora yaptığımız yatırımlardan sevinç duyuyorum

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan da Gençlik ve Spor Bakanlığı-TOKİ iş birliği ile tarihin en büyük spor yatırımlarının inşa edildiğini söyledi.

Son olarak geçtiğimiz ay Giresun Stadı'nın temelini attıklarını aktaran Turan, şöyle konuştu:

"Bu statlarla Cumhuriyet tarihinde spora yapılmış toplam yatırımdan daha fazla yatırım yapıyoruz. Spora yaptığımız bu yatırımlardan büyük sevinç duyuyorum. Çünkü gerçekten önümüzdeki kuşaklar, belki 50 yıl boyunca bu işle bir daha uğraşmayacak. Bugün yapılan bu yatırımlar ile ülkemizin önümüzdeki 50 yıl boyunca sporda ihtiyaç duyacağı stadyumlar karşılanacaktır."

Yıldırım Demirören: Yeni statlar şehirlerin çehresini değiştirecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de yeni statların, futbolun gelişimi, yaygınlaşması, tesisleşme ile altyapı sorunlarının üstesinden gelme konularında büyük fayda sağlayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Futbolun aydınlık geleceğinde yüz akı olacak bu modern projeler; tribünlerindeki seyirci sayısını arttırmak ve futbolseverlerin stadyumlarda keyifli zaman geçirebilmesi gibi konularda da bize etkin ve kalıcı çözümler sunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde bazı belediyelerin de katkısıyla bir bir hayata geçirilen bu modern stadyumlar, aynı zamanda futbol dışındaki spor dallarının da gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Statlar, yapıldıkları yerlerin sosyal ve ekonomik gelişimine sağlayacakları katkılar ile o şehirlerin çehresini değiştirip birer çekim merkezi haline getirecektir."

Göksel Gümüşdağ: Süper Lig'de yeni stadı olmayan takım kalmayacak

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da yapılan stat yatırımlarının Türk futbolu için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'de yaklaşık 15 takımın modern statlara sahip olduğunun altını çizen Göksel Gümüşdağ, "Yaklaşık 3-4 senede ülkemizde yapılan stat yatırımının dünyada örneği olduğunu zannetmiyorum. Kısa sürede milyar dolarlık stat yatırımı her ülkeye nasip olmaz. Yakın zamanda, Süper Lig'de yeni stadı olmayan takım kalmayacak. Bunların hepsi teknolojiye uygun, her türlü sosyal etkinliğin yapılabileceği imkanlara sahip, modern statlar. Yeni statlar Türk futbolu için çok önemli bir artı." diye konuştu.

AA