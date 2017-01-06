Türk Astrofizikçi Adını Galaksiye Verdi!

Türk astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil yaptığı çalışmalar ile yeni bir galaksi keşfetti. İşte detaylar

Güncellenme 06 Ocak 2017 23:11

Uzun zamandan beri astroloji alanında çalışmalarını sürdüren Burçin Mutlu Pakdil, özel bir ekip ile birlikte yeni bir keşif yaptı. ABD'de Minnesota Duluth Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren ekip, üstelik keşfettikleri galaksinin özel bir galaksi olması ile birlikte oldukça gündem yarattı. Eşine çok az rastlandığı öğrenilen çift halkalı galaksi, ekip tarafından keşfedilerek, literatüre girdi.

İsmi Burçin’in Galaksisi Oldu

"PGC 1000714" kod adı ile adlandırılan galaksiye, Burçin’in Galaksisi adı verildi. Ekibim çalışmalarında özelikle Şili’de kurulan özel bir teleskop kolaylık sağladı. Öyle ki bu teleskop ile daha detaylı bir şekilde araştırma yapmayı başaran ekip, keşfettikleri galaksi üzerinde detaylı bir şekilde inceleme yaptıktan sonra bunun yeni ve keşfedilmeyen bir galaksi olduğunu fark etti. Bu durumun ardından sonra ise gelişmeler hızlı bir şekilde yaşandı ve Burçin Mutlu Pakdil’in adı yeni bulunan bu galaksiye verildi.

Bir Türk bilimi adamının böylesine bir başarıya ulaşması Türkiye’de de ses buldu. Konuyla ilgili bugün pek çok farklı köşe yazısı dahi yazılırken, bulunan galaksinin hoag adı verilen özel bir galaksi olması uluslar arası basında da Burçin Mutlu Pakdil ve ekibinin konuşulmasını sağladı. Burçin Mutlu Pakdil yaptığı açıklamada ekibine teşekkürlerini iletirken, çok başarılı bir çalışma sonucunda bu duruma geldiklerini söyledi.