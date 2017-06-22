Türk askeri Katar'a girdi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre 23 Türk askeri 5 zırhlı araçla Katar'a giriş yaptı.

Güncellenme 22 Haziran 2017 16:20

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 0800'de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha'ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir" denildi.

KATAR'DA TOPLAM 113 TÜRK ASKERİ OLDU

Katar’da hâlihazırda 88 Türk askeri bulunuyordu. İlk kafilenin gitmesiyle Katar’daki Türk asker sayısı 113’e çıktı. Katar’a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı daha önce açılanmıştı.

İleri aşamada Katar’a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar’a konuşlanması öngörülüyor.

BAYRAMDAN SONRA ORTAK TATBİKAT

Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri ortak tatbikat da yapması planlanıyor. (Hürriyet)