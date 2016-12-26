Türk Akımı projesi onaylandı

Rusya gazını Türkiye'ye taşıyarak Avrupa'ya ulaştırması planlanan Türk Akımı projesinin hükümetlerarası anlaşması yürürlüğe koyuldu.

Güncellenme 26 Aralık 2016 10:12

Rusya gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan Türk Akım doğalgaz boru hattı projesinin hükümetlerarası anlaşmasının kararı yürürlüğe girdi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Bakanlar Kurulunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Proje kapsamında, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.

İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

Milliyet