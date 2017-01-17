Tüp bebek tedavisinde tekno müzik etkisi

Rusya'da yapılan araştırmada, tekno müziğin tüp bebek tedavisi üzerindeki etkileri ortaya kondu.

Güncellenme 17 Ocak 2017 19:22

Bilim insanları, tekno müzik ritminin hem tüp bebek uygulamasındaki başarı oranını etkilediğini hem de tüp bebeklerin büyümesine yardımcı olduğunu keşfetti. Moskova'daki Altra-vita IVF kliniğinin yaptığı bir araştırmada tüp bebek yumurtalıklarına 24 saat tekno müzik dinletildiğinde hem döllenme oranının yükseldiği hem de elverişli embriyo sayısının beşte bir oranda arttığı gözlemlendi.

CNN'in haberine göre, Edinburgh'da gerçekleşen 'Döllenme 2017' adlı konferansta 'tekno yumurtalıklar'ın embriyoya dönüşümünün daha hızlı olduğu ve rahme yerleşim seviyesine gelme ihtimallerinin arttığı konuşulmuştu.



TEKNO MÜZİK, KLASİK VE POP MÜZİKTEN DAHA GÜÇLÜ

Tekno müziğin etkisi klasik, metal veya pop müzikler yapılan deneylere göre daha güçlü sonuçlar verdi. Uzmanlar Armin Van Buuren'in 'A State of Trance' adlı parçası benzeri sabit tekno ritmi olan şarkılar kullandılar.

Embriyolar geçmişte farklı tür müziğe farklı tepkiler vermişlerdi. 2013'te bir grup İspanyol bilim insanı araştırmalarını Madonna, Bach, Metallica ve Mozat benzeri sanatçıların parçalarını kullanarak yaptıklarında da tüp bebeğin büyümesine yardımcı olduklarını gözlemlemişlerdi.

"TİTREŞİMLER ORTAMI ÇALKALIYOR, BEBEĞİ BÜYÜTÜYOR"

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Dagan Wells, "Titreşimlerin ortamı çalkalayarak bu tip etkiler gösteriyor olmaları muhtemel" dedi.

Wells, tekno müziğin sıvıların karışmasında rol oynayabildiğini söylerken, zararlı kimyasalların da bu süreçte damıtılma ihtimali olduğunu belirtti.