Tunceli'den kötü haber: 12 şehit

Tunceli Pülümür'de düşen helikopterde bulunan 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personelin şehit olduğu öğrenildi.

Güncellenme 18 Nisan 2017 17:23

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi. İçinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirlendi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi. Helikopterin mürettebatından bir kişinin 112’yi telefonla arayıp, "7 yaralımız var" dediği iddia edilmişti. Ancak bu iddia doğru çıkmadı. Tunceli Valilik yetkilileri, helikopter kazasıyla ilgili bölgedeki bir karakoldan "7 yaralı var" diye teyit edilmemiş bir bilginin 112’ye aktarıldığını, basınla paylaşılan bu bilginin, yapılan araştırma sonucu doğru olmadığını söyledi. Saat 17.00 sıralarında 2 helikopterin enkazın bulunduğu alana ulaştığı bilgisi geldi. DHA'nın haberine helikopterdeki 12 kişi şehit oldu.

Tunceli'nin Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sularında havalandıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve içinde 12 kişi olan polis helikopterini arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kendisinin de bu çalışmalara Kocatepe köyündeki vatandaşlarla katıldığını, dile getiren Müslüm Tosun, şöyle devam etti:

"Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini anlatıyorlar. Kocatepe köyünün arka kısmı Ovacık ilçesi. Bölge sarp ve kayalık bir alan, halen karla kaplı. Bölgede kazıyıcı, yükleyici kepçemiz, Özel İdare'nin greyderi, kepçesi var. Yol kapalı. Orayı da arazi araçlarıyla açmaya çalışıyoruz. Belediyeden de 7-8 arkadaş çalışmalara katılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Diyarbakır’daki Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bugün Tunceli’den gelen talebin ardından, saat 11.00 sıralarında kalkan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi genel maksat helikopteri, 3 mürettabatıyla ilk olarak Tunceli kent merkezine gitti. Buradan 1 hakimi alan helikopter, daha sonra Nazimiye İlçesi’ne geçti. Buradan komiserlik sınavına girecek polisleri alan helikopter, yine aynı sınava girecek polisleri almak üzere Pülümür İlçesi’ne geçti. Buradan da polisleri alan helikopter, Ovacık İlçesi’nden de polisleri almak üzere saat 11.40’ta, 1 hakim, 1 astsubay ve 7 polisi aldıktan sonra tekrar havalandı.

Hürriyet