Tunceli'de polis ve askerleri taşıyan helikopter düştü

Tunceli Pülümür'den hareket eden ve içinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel taşıyan 12 yolculu helikopter düştü.

Güncellenme 18 Nisan 2017 14:34

Pülümür'den hareket eden 12 yolculu helikopter düştü.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi.

Tunceli ile Ovacık arasında irtibatı kesilen helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Helikopterdeki hakimlerin referandumda ilçe seçim kurulunda görevli olduğu öğrenildi.

Helikopteri aramak için irtibatın kesildiği nokta olan Ovacık’ın Çambulak mevkiine, Diyarbakır'dan bir askeri ekip ile 10 kişilik AFAD ekibi gönderildi.

Tunceli valiliği kazaya ilişkin açıklama yaptı

Helikopterin düştüğü Ovacık'ın Çambulak mevkiinde yoğun sis ve yağmurun olduğu belirtiliyor. Helikopterin düşüşüyle ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

Tunceli Valiliği'nin açıklaması şöyle: "18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Hürriyet