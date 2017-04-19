Tunceli şehitlerinin cenazeleri enkazdan çıkarıldı

Tunceli'de polis helikopterinin düştüğü ve 12 kişinin şehit olduğu bölgeye ulaşıldı. Şehitlerin cenazeleri enkazdan çıkarıldı.

Güncellenme 19 Nisan 2017 10:20

Tunceli'de dün düşen ve 12 kişilik mürettebatı şehit olan polis helikopterinin enkazına ulaşma çabaları bu sabah saatlerinde sonuç verdi ve cenazeler Elazığ'a gönderildi.

Tunceli'de polis helikopterinin düştüğü ve 12 kişinin şehit olduğu bölgeye ulaşıldı.

Sarp arazi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 polis, 1 hakim, 1 asker ile 3 personelin cenazeleri dün bölgeden alınamamıştı.

Bölgeye dün bir jandarma timi ulaşmış ancak cenazeler enkazdan çıkarılamamıştı.

Kara yoluyla gitme imkanı olmayan 2500 rakımlı bölgeye ulaşmak için bu sabah hava aydınlandıktan sonra çalışmalar yeniden başlatıldı ve bir helikopter ile AFAD ekibi enkaz yerine ulaştı.

Helikopterin sabah saat 05.00 sıralarında bölgeye indiği, o saatten itibaren de Sarıgöl köyü yakınlarından alınan AFAD ekiplerinin şehit cenazelerini çıkarma çalışmalarına başladı ve enkazdan alınan cenazeler iki askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

1 hakim, 7 polis, 1 asker ve 3 personeli taşıyan Sikorsky tipi polis helikopteri, dün Pülümür'den kalktıktan sonra, Pülümür - Ovacık sınırında 2500 rakımlı bölgede düşmüş ve 12 kişi şehit olmuştu.