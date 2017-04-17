Tüm dünya Türkiye'deki referandum sonuçlarına kilitlendi

Anayasa değişikliğine yönelik gerçekleştirilen halk oylaması hemen hemen tüm dünya ülkelerinde ilk haberler arasına girdi.

Güncellenme 17 Nisan 2017 11:24

16 Nisan pazar günü Türkiye'de gerçekleştirilen anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine yönelik halk oylamasının sonuçları Türkiye'yle birlikte tüm dünyada ilk haberler arasına girdi. Hemen hemen tüm dünya ülkeleri Türkiye'de gerçekleştirilen referandumun sonuçlarına kilitlendi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Amerikan Associated Press (AP) ve Reuters haber ajansları, İstanbul ve Ankara'dan onlarca kutlama fotoğrafını dünyaya geçti. Ajanslar, Türkiye'den servis ettikleri karelerden bazılarını günün fotoğrafı seçti.

Tarihi referandum tüm dünyada ilk haber. Sonuçlar BBC, CNN, Al Jazeera ve The Guardian gibi büyük haber organları tarafından manşetten duyuruldu.

Türkiye'deki kutlamaların merkezi Ankara ve İstanbul. Başkentteki AK Parti genel merkezi önünde büyük bir kalabalık toplandı. Kalabalık, ellerindeki bayrakları sallayarak sloganlar attı. Anadolu Ajansı, alandaki bazı 'evet' taraftarlarının bozkurt işareti yaptığını aktardı.

İstanbul'da ise 'evet' taraftarları Huber Köşkü, AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun Kısıklı'da bir araya geldi. Türk bayraklarını sallayan kalabalığa yoldan geçen araçlar kornalarla eşlik etti.

Milliyet