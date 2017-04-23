TT Arena'da derbi rüzgarı

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam şampiyonluktan kopan Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Güncellenme 23 Nisan 2017 15:31

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dev maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Şampiyonluk yarışında 61 puanlı lider Beşiktaş'ın gerisinde olan takımlardan Fenerbahçe 50 puanla üçüncü sırada yer alırken, Galatasaray ise 49 puanla dördüncü durumda bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera - Sabri, Semih, Ahmet Çalık, Carole - Selçuk, de Jong - Yasin, Sneijder, Bruma - Podolski

FENERBAHÇE: Volkan Demirel - Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali - Josef, Mehmet Topal - Lens, Alper, Aatıf - van Persie

385. RANDEVU

İki ezeli rakip Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 385. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 108 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 384 maçtan 145'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 531 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

LİGDE 120. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 59. sezonunu geçiren lig tarihinde 119 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 49-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 37 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 153, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

SON 5 SEZONDA EV SAHİPLERİ YENİLMEDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de son 5 sezonda yapılan maçlarda ev sahibi takımlar mağlup olmadı.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçlarda 2012-2013'te 2-1, 2013-2014'te 2-0, 2014-2015'te 1-0, bu sezon da 2-0 galip geldi, geçen sezon 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2012-2013 sezonunda 2-1, 2013-2014'te 1-0, 2014-2015'te 2-1'lik skorlarla 3 puan elde etti, geçen sezon ise golsüz beraberliği bozamadı.

NTV