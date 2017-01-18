TSK'da FETÖ operasyonu: 243 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen 243 TSK personeli gözaltına alındı.

Güncellenme 18 Ocak 2017 11:10

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamıdna örgütün gizli haberleşme programı olarak bililnen ByLock programını kullandığı iddia edilen 243 TSK personeli gözaltına alındı.

54 ilde operasyon düzenlendi

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, FETÖ/PDY'e yönelik soruşturma çerçevesinde elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize, Güvenlik ve Mali suçlarla mücadele ile asayiş şube müdürlüğü ekiplerince, 54 ilde operasyon düzenlendi.

Önceki soruşturmada 315 kişi tutuklanmıştı

Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı, arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile iletişim ve bilişim malzemeleri ele geçirildi.

Önceki soruşturmalarda 315 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 575 asker hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce yürütülen soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 astsubay olmak üzere toplam 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Etkin pişmanlık ile 36 kişi serbest bırakıldı

Bu kapsamda İstanbul merkezli 58 ilde yürütülen 2 ayrı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmış ve bunlardan 315'i tutuklamıştı.

Şüphelilerden aralarında etkin pişmanlıktan faydalananların da bulunduğu 36'sı ise serbest bırakılmıştı.

Yeni Şafak