TSK açıkladı: 367 DAEŞ hedefi vuruldu

TSK'dan yapılan açıklama kapsamında DAEŞ'e ait 367 hedef vuruldu, 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 10 Ocak 2017 11:16

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 367 hedef vuruldu, 19 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün saat 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmeler paylaşıldı.

Bilgilendirmede, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği aktarıldı.

367 hedef vuruldu

Bu kapsamda, 340 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Bilgilendirmeye göre, Türk Hava Kuvvetlerince El Bab, Bzagah ve Suflaniyah'ta bulunan 27 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edildi.

Gün içerisinde karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 19 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, 3 havan, 3 silahlı araç ve 1x57 mm top monteli araç imha edildi.

Ayrıca terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince bir el yapımı patlayıcı imha edilirken, harekatın başından bu güne kadar da çoğu tuzaklanmış 2 bin 821 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

AA