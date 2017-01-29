TSK: 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde 18 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncellenme 29 Ocak 2017 14:05

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 18 hedef havadan vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 159. gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 130 hedefe atış yapılarak terörist grupların faaliyetleri baskı altına alındı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla, El Bab ve Bzagah bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a ait 18 hedefe düzenlenen hava harekatında 3 silah mevzisi, 4 kontrol noktası, 2 tünel ve barınma amaçlı kullanılan 9 bina imha edildi.

Harekat kapsamında gün içinde 18 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

Muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timleri, 87 el yapımı patlayıcıyı imha etti. Harekatın başından bugüne çoğu tuzaklanmış 3 bin 431 patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Koalisyon güçlerinin hava unsurları tarafından El Bab'da bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik iki hava harekatında terör örgütü mensuplarınca karargah olarak kullanılan bir bina ve tünel imha edildi.

AA