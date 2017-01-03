Trump'tan Kim'e nükleer deneme cevabı: "Bu gerçekleşmeyecek!"

ABD başkanı seçilen Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong'un nükleer deneme açıklamasına cevap verdi. Trump, açıklamasında Çin'i de hedef aldı.

Güncellenme 03 Ocak 2017 21:34

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer savaş başlıkları taşıyabilen uzun menzilli (kıtalararası) füze denemesi yapmaya yakın olduğunu açıklamıştı. Dünyada yankı yaratan bu açıklamaya ABD başkanı seçilen Donald Trump son dönemde yaptığı gibi yine Twitter üzerinden cevap verdi. Trump mesajında, "Kuzey Kore, ABD'ye ulaşma kapasitesine sahip nükleer başlıklı füze denemesinde son aşamaya geldiğini duyurdu. Bu gerçekleşmeyecek!" dedi.

ABD'de 18 Ocak'da başkanlık koltuğunu Barack Obama'dan devralacak olan Cumhuriyetçi Donald Trump, seçim kampanyası döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşebileceğini söylemişti. Trump başkan seçildikten sonra Kuzey Kore'yi ilk kez dolaylı olarak tehdit etti ve Çin'i suçladı.Kuzey Kore lideri Kim geçtiğimiz pazar yeni yıl konuşmasında, ülkesinin nükleer başlıklı füze üretme kapasitesinde son aşamaya geldiğini ve yakında kıtalararası füze denemesi yapacağını ilan etmişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in bu açıklamasına ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden cevap verdi. Twitter ve Facebook'tan Kuzey Kore'ye mesaj veren Trump, "Kuzey Kore, ABD'ye ulaşma kapasitesine sahip nükleer başlıklı füze denemesinde son aşamaya geldiğini duyurdu. Bu gerçekleşmeyecek!" dedi.

Trump Kuzey Kore'ye yönelik mesajında doğrudan Pyongyang yönetimini hedef almadı. Trump'ın mesajı muğlak kaldı. Sosyal medyada Trump bu mesajıyla "Kuzey Kore nükleer silah üretecek kapasiteye sahip değil" ya da "ABD buna izin vermeyecek" benzeri çelişkili yorumlar yapıldı.Trump bu mesajdan kısa süre sonra ikinci bir paylaşımda daha bulundu. Söz konusu mesajında Kuzey Kore'nin müttefiki Çin'e yüklenen Trump, "Çin tek taraflı ticaret anlaşmasıyla ABD'den büyük para kazanarak refah sağlıyor ama Kuzey Kore konusunda yardım etmiyor. Ne güzel!" dedi.

Donald Trump seçim kampanyası boyunca Kuzey Kore'nin nükleer programı boyunca Çin'u suçladı ve bu sorunu Pekin'in halletmesi gerektiğini savundu.

NTV