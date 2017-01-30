Trump'ın İngiltere'ye gitmemesi için 1 milyon imza toplandı

İngiltere'de İşçi Partisi'nin öncülüğünde başlatılan Trump karşıtı kampanyada 1 milyondaan fazla imza toplandı.

Güncellenme 30 Ocak 2017 14:29

İngiltere'de ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyaretine izin verilmemesine ilişkin başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar bir milyondan fazla kişi destek verirken, İngiltere Başbakanlığı yapılan davetin geri çekilmeyeceğini bildirdi.

İngiliz parlamentosunun internet sitesinde "Donald Trump'ın İngiltere'ye resmi ziyaret yapmasını önleyin" başlığıyla başlatılan imza kampanyasına katılım artmaya devam ederken, konunun bu hafta parlamentoda tartışılması bekleniyor.

İngiliz basını, Başbakanlığın ziyareti ertelemeyi planlamadığını ve "ABD önemli bir müttefik. Uzun süreli düşünmemiz gerekiyor." açıklamasında bulunduğunu aktardı.

Donald Trump'ın bu yıl yaz aylarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in davetlisi olarak resmi ziyarette bulunması bekleniyor. May geçen hafta ABD'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in davetini iletmişti. Trump'ın daveti kabul ettiği ve bu yıl içerisinde İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacağı açıklanmıştı.

Ancak Trump'ın bazı İslam ülkeleri için getirdiği ABD'ye giriş yasağı İngiltere'de de tepkiyle karşılandı. Londra, Manchester, Bristol, Liverpool, Glasgow gibi şehirlerde bu akşam protestolar yapılması bekleniyor.

Trump’ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklama kararınından çifte vatandaşlık sahibi veya başka ülkelerde doğmuş İngiliz vatandaşlarının etkilenmemesi için dün İngiliz hükümeti girişimde bulunmuştu.

Trump’ın adaylık sürecinde de 500 binden fazla kişinin imza attığı bir dilekçeyle İngiltere’ye girişinin yasaklanması talep edilmişti. Dilekçe İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılmış ancak daha sonra yasaklama konusunda herhangi bir adım atılmamıştı. Ülkede parlamentoda nezdinde başlatılabilen imza kampanyalarına destek 100 bini geçtiğinde konu parlamentoda tartışılabiliyor.

AA