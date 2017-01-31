Trump'ın emriyle Yemen'de operasyon: El Kaide lideri öldürüldü

Yemen'de El Kaide'ye yönelik operasyonda örgüt lideri ve 14 militan öldürüldü. Operasyonun ABD eski Başkanı Obama tarafından planlandığı, Trump'ın emri verdiği açıklandı.

Güncellenme 31 Ocak 2017 13:28

ABD Savunma Bakanlığı Yemen'de El Kaide'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonun bir önceki başkan Barack Obama yönetimi tarafından planlandığını, emri ise yeni başkan Donald Trump'ın verdiğini açıkladı.

Pentagon sözcülerinden albay Jeff Davis geçtiğimiz hafta sonu Yemen'de bir ABD'li askerin öldüğü 3 askerin yaralandığı operasyonun planlamasının aylar önce, eski başkan Barack Obama döneminde yapıldığını söyledi.



Operasyonda 14 El Kaide mensubunun yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30'un üzerinde sivil hayatını kaybetmişti.



YEMEN'DE EL KAİDE LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ



Yemen'in Lahic kentinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda da terör örgütü El-Kaide'nin üst düzey mensubu öldürüldü.



Yemen ordusundan Tuğgeneral Salih Es-Seyyid, El-Kaide'nin Lahic kenti sorumlusu Ebu Ali el-Lahici lakablı Ammar Kaid'in Deba köyündeki evine düzenlenen baskında öldürüldüğünü söyledi.



Güvenlik güçlerinin Ammar Kaid'i gözaltına almak için operasyon başlattığını ifade eden Seyyid, terör örgütü liderinin ateş açarak karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada vurulduğunu belirtti.



Yemen'in güneybatısındaki Lahic kentinde bir yıldan uzun süredir siyasiler ve emniyet güçlerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleşirken bunların bazılarını terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.

NTV