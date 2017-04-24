Trump ve Şi'den 'Kuzey Kore' görüşmesi

ABD Başkanı Trump'la görüşen Çin Devlet Başkanı Şi, tarafların gerekli sorumlulukla birlikte hareket etmesi halinde Kuzey Kore'deki sorunun çözülebileceğini söyledi.

Güncellenme 24 Nisan 2017 11:48

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda Kuzey Kore'yi görüştüğü bildirildi.

Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şi ile Trump telefon görüşmesi yaptı. Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'a tarafların ortak sorumluluk üstlenerek birlikte hareket etmeleri halinde Kuze yKore'deki nükleer sorunun çözülebileceğini söyledi.

Görüşmede Pekin yönetiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı her türlü eyleme karşı olduğunun altını çizen Şi, taraflara itidal çağrısında bulunarak bölgede tansiyonu artıracak eylemlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı, tarafların sadece gerekli sorumluluğu üstlenerek ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nükleer meselesinin çözüme kavuşabileceğini ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılabileceğini ifade etti.

Şi, bu meselede Washington yönetiminin dahil olduğu tüm taraflarla ortak hareket ederek yarımada, kuzeydoğu Asya ve dünya barışı için çaba harcamaya hazır olduklarını vurguladı.

Haberde, Şi ve Trump'ın, yakın diyaloğun sürdürülmesi ve ortak ilgi alanlarına ilişkin güncel konuların en hızlı şekilde değerlendirilmesi yönünde fikir birliğine vardığı aktarıldı.

AA