Trump: "Vahşi savaşı sona erdirmenin zamanı geldi"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye iç savaşıyla ilgili gelecek planlarına yönelik ip uçları veren çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 13 Nisan 2017 11:31

Trump, Suriye'deki iç savaşla ilgili, "Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Suriye'deki sorunların çözülmesi için NATO ile birlikte çalışmalarının önemine işaret eden Trump, "Esed'in korkunç silahlar kullanarak gerçekleştirdiği katliamların kınanmasında NATO üyesi ülkelerin ve müttefiklerin desteğine minnettarız. Küçük ve yardıma muhtaç çocuklar ve bebekler de dahil masum sivillerin korkunç şekilde kimyasal silahlarla katledilmesi, insan hayatına değer veren tüm milletler tarafından kesin olarak reddedilmelidir." şeklinde konuştu.

Moskova yönetimine eleştiri

Esed rejimine verdiği destek dolayısıyla Moskova yönetimine de eleştirilerde bulunan Trump, "Şu anda Rusya ile hiç de anlaşamıyoruz. Eğer anlaşabilsek çok iyi olurdu. Muhtemelen Rusya ile ilişkilerimiz en düşük seviyede olabilir." yorumunu yaptı.

İdlib'deki kimyasal silah saldırısından Rusların haberinin olup olmadığı sorusu üzerine Trump, Rusya'nın Esed rejimi ile yakın çalıştığını ve bu saldırıdan haberlerinin olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bununla birlikte kesin ifadeler kullanmayan Trump, devam eden soruşturmalara atıfta bulunarak, "Sonuçları göreceğiz." dedi.

"NATO'nun modası geçmiş değil"

Daha önce "NATO'nun, modası geçmiş bir kurum" olduğunu dile getiren Trump, Stoltenberg ile ortak basın toplantısında bu sözlerinden geri adım atarak, "NATO modası geçmiş bir kurum değil." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, üye ülkelerin ödemeyi taahhüt ettiği miktarları ödemesi hususunda bir kez daha çağrıda bulundu.

Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster'ı yakında Afganistan'a yollacağını ve oradaki NATO müttefik unsurlarıyla teröristlere karşı mücadele konularını görüşmesini isteyeceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de ABD'nin NATO bünyesinde birçok değerli müttefikinin bulunduğunu ve ABD-NATO ilişkilerinin çok değerli olduğunu vurguladı.

AA