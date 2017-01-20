Trump karşıtı gösteriler sürüyor

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump karşıtlarının protestoları sürüyor.

Güncellenme 20 Ocak 2017 21:13

Donald Trump, ABD'nin 45. Başkanı olmak için yemin törenine hazırlanırken, başkent Washington protesto gösterileri yapılıyor. Trump'ın yemin ederek başkanlığı devralacağı töreni protesto eden maskeli eylemciler dükkanların vitrinlerini kırdı.Trump karşıtı göstericilere polis müdahale ediyor.ABD'nde yemin töreni öncesinde Trump karşıtları sokaklara çıktı.Başkent Washington'da protestocular, "Faşist Amerika'yı reddediyoruz" sloganları atarak yürüşüş düzenledi.Göstericiler, Trump'ın "45'inci başkan yazan" şapkasının bir benzerini ateşe verdi.ABD'inn New York kentinde de Trump karşıtı gösteriler yapıldı.Trump binasının önündeki gösteriye Robert de Niro, Cher ve Mark Ruffalo gibi ünlü isimler de katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERİYOR

Trump'ın yemin töreni öncesi ve sonrasında ABD tarihinin en büyük protestolarından birisi bekleniyor. Yürüyüşe katılacaklar arasında Scralett Johansson ve Katy Perry gibi ünlüler de var.Washington yanısıra 50 eyalette de Trump karşıtları sokağa çıkacak. Hatta Trump'a tepki ülke sınırlarını da aşacak. En az 30 ülkede protestolar olacak.

NTV