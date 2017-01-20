Trump başkanlık koltuğuna oturdu

ABD'nin 45. Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, yem,inini ederek başkanlık koltuğuna resmen oturdu.

Güncellenme 20 Ocak 2017 21:40

8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresindeki törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı oldu.

Trump törende yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren sadece Amerika öncelikli olacak. Harekete geçme zamanı geldi. Bugün ettiğim yemin, tüm Amerikalılara bağlılık yeminidir." ifadelerini kullandı.

"Gücü Washington'dan halka veriyoruz"

Trump, konuşmasının devamında, "Bugün sadece yönetim bir partiden diğerine geçmiyor; aynı zamanda gücü Washington'dan halkın kendisine geri veriyoruz." dedi.

Obama Kongre binasından ayrıldı

ABD’nin 44’üncü başkanı Barack Obama Donald Trump’ın yemin törenine katıldıktan sonra California eyaletine uçmak üzere Kongre binasından ayrıldı.

Obama, eşi Michelle Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve eşi Jill Biden ile sabah saatlerinden itibaren yeni Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e eşlik etti.

NTV