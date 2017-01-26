Trump: "Almanya Suriyelileri alarak büyük bir hata yaptı"

ABD Başkanı Trump, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin Suriyeli mültecileri sınırlarına alarak büyük bir hata yaptığını söyledi.

Güncellenme 26 Ocak 2017 10:07

Uluslararası haber ajanslarından dün akşam alınan bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump Suriye konusunda kendisinden beklenen ilk adımı attı. 7 ülke vatandaşlarının ülke sınırlarına girmesini engelleyen yeni Başkan Trump, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin Suriyeli mültecileri ülkelerinin sırınırlarından alarak büyü kbir hata yaptığını ve Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmayı planladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de beklenen adımı atıyor. Trump, sınırda güvenli bölgeler oluşturacağını resmen duyurdu.

Haberi ilk olarak dün akşam saatlerinde Reuters dünyaya geçti. Trump'ın imzalamaya hazırladığı kararnameyi haberleştiren uluslararası ajansın ele geçirdiği belgede, şu iadeler vardı:

"Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ile birlikte, bu kararnamenin yayınlanmasından sonraki 90 gün içerisinde, evlerinden olan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş ya da üçüncü bir ülkeye kabul edilme gibi sabit yerleşim imkanları bekleyebilecekleri, Suriye ve çevresindeki bölgede güvenli bölgeler oluşturulması için bir plan üretmekle görevlendirildi."

Taslakta güvenli bölge kurulması istenen komşu ülkelerin isimleri ise yer almıyordu.

Başkan Trump, saatler sonra yaptığı açıklamada haberi doğruladı. ABC kanalına röportaj veren Trump, milyonlarca mültecinin Avrupa'ya kabul edilmesinin büyük bir hata olduğunu savundu.

Suriyelilerin ülke içinde oluşturulacak tampon bölgelerde kalmalarını daha doğru bulduğunu belirten Trump, "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı. Şimdi orada olan şey tam bir felaket" dedi.

Trump'ın sözü edilen kararnameyi yakın zamanda imzalaması bekleniyor.

Türkiye, uluslararası topluma Suriye’de evinden kaçmak zorunda kalanların sığınabileceği bir güvenli bölge oluşturma çağrısı yapmış ancak bu çağrısı yanıt bulmamıştı.

Donald Trump, seçim zaferini kutlamak için yaptığı teşekkür konuşmasında, daha önce birkaç kez daha tekrarladığı gibi, "Suriye'de yaşananlar çok üzücü. Orada güvenli bölgeler oluşturacağız" demişti.

Suriyeliler ABD'ye giremeyecek

Kararnamedeki bir başka detay ise, Suriye'den ikinci talimata kadar mülteci kabulününün yasaklanması. İran, Irak, Libya, Yemen, Sudan ve Somali gibi ülkelerden de 120 gün boyunca herhangi bir göçmen kabul edilmeyecek.

Kararnameyle 30 gün boyunca Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen'den gelenler, hangi vize veya belgeleri olursa olsun ABD'ye alınmayacak.

Amerika'ya kabul edilecek mülteci sayısı yarı yarıya azaltılıyor

Taslakta, bir önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 110 bin olan yıllık mülteci kabul üst sınırının 50 bine indirildiği görülüyor.

Milliyet