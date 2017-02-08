Trump ABD yargısı ile 'vize yasağı' savaşına girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeye uyguladığı vize yasağı ile ilgili ABD mahkemelerinde 50'den fazla dava açıldı.

Güncellenme 08 Şubat 2017 13:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman nüfusu yoğunlukta olan 7 ülkeye uyguladığı vize yasağına karşı tepkiler gelmeye devam ediyor. yeni Başkan Trump'ın bu süreçte önündeki en büyük engel ise ABD yargısı olarak görülüyor. Şimdiden yasakla ilgli 50'den fazla dava açılmış olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararı hakkında bugüne kadar 50'den fazla dava açıldı.

Washington eyaleti Federal Yargıcı Robart kararın uygulamasını durdurdu, Adalet Bakanlığının yargıcın kararını temyiz talebi ise reddedildi. Temyiz mahkemesine yazılı bilgi notu veren Adalet Bakanlığı, önümüzdeki hafta da sözlü savunma yapacak.

Mahkemeden sonuç çıkmaması halinde Trump yönetiminin konuyu Yüksek Mahkemeye götürmesi bekleniyor. Vize yasağı kapsamında söz konusu 7 ülke vatandaşı 60 bin kişinin vizesi iptal edildi, ancak yürütmeyi durdurma kararının ardından vizeler yeniden geçerli oldu.

AA