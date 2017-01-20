Trump 200 milyon dolarlık törenle göreve geliyor

ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump, bugün 200 milyon dolarlık törenle görevi Başkan Barack Obama'dan devralacak. Piyasalar ise Trump'ın konuşmasına odaklandı.

Güncellenme 20 Ocak 2017 10:18

Bugün saat 20.002de gerçekleştirilecek törenle ABD başkanlık koltuğuna oturacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump grevi 200 milyon dolarlık bir törenle Başkan Barack Obama'dan teslim alacak. Küresel piyasalar Trump'ın törende gerçekleştireceği konuşmaya odaklandı.

Donald Trump, bugün saat 20.00'de başlayacak törende, ABD'nin 45'inci başkanı olarak yemin edecek ve ardından bir konuşma yapacak. Trump'ın, konuşmasında, ekonomik planlarına ilişkin detaylar verebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dün ve önceki günkü açıklamalarının ardından dolar endeksindeki yükseliş çabasının sınırlı kaldığına dikkati çekerek, Trump'ın ekonomiye ilişkin vermesi muhtemel detayların piyasa fiyatlamaları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmamasının ardından avro/dolar paritesi 1,06'nın altını test etse de son 10 gündür içinde hareket ettiği 1,06-1,07 bandı içinde dengelendi. ECB Başkanı Mario Draghi, düzenlediği basın toplantısında, özellikle enflasyon görünümünün daha az elverişli hale gelmesi durumunda büyüklük veya süre açısından varlık alım programını artırmaya hazır olduklarını söyledi. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi dün yatay bir seyir izlerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,25 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 83.400 seviyesini test eden BIST 100 endeksi, açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ndeki enflasyon tahminlerinin yükselmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,58 azalışla 82.300 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,9 artışla 3,8274'ten kapandıktan sonra bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8250 seviyesinden alıcı buluyor.

AA