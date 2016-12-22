TRT'de FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
FETÖ soruşturmaları kapsamında TRT'ye gerçekleştirilen operasyonda ByLock programını kullandığı tespit edilen 35 TRT çalışanı gözaltına alındı.
15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sorulturmaları kapsamında TRT'ye gerçkelştirilen operasyonda örgütün gizli haberleşme aracı olarak bilinen ByLock programını kullandığı tespit edilen 35 TRT çalışanı gözaltına alındı.
FETÖ operasyonu kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen 35 TRT çalışanı gözaltına alındı.
CNN Türk