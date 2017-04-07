Trafik Sigortasında İndirim Neden Başlamadı?

Trafik sigortasında uygulanması beklenen indirim hala gerçekleşmedi. İşte detaylar.

Güncellenme 07 Nisan 2017 18:56

Trafik sigortalarında yaşanan artışlar sonrasında yapılan son düzenlemeler ile birlikte prim oranlarında yeni bir dönem başlayacağı belirtilmişti. Özellikle prim oranlarında indirime gidilecek olması kişilerin daha uygun fiyatlar üzerinden prim ödemesini sağlayacak.

1 Nisan’da Yürürlüğe Girmişti

Hükümet tarafından yapılan resmi açıklamalarda 1 Nisan tarihi itibariyle yeni dönemin başlayacağını net bir şekilde belirtilmiş olsa da 1 Nisan’ın üzerinden bir hafta geçse de hala prim ödemeleri düzenlenmedi. İllere göre farklı tavan fiyatlarının uygulanmasını öngören düzenlemeler önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek.

Konu ile ilgili paylaşılan son bilgilerde ise düzenlemeler için geçiş sürecinin olduğu ve önümüzdeki dönemlerde tüm illerde prim ödemelerinde düzenlemeye gidileceği belirtildi. İllere göre farklı bir şekilde belirlenecek olan bu indirimlerde genel oranlar yüzde 18 ile yüzde 20 arasında olacak. Konu ile ilgili elde edilen son bilgilerde özellikle prim indirimleri için iki üç günlük bir sürenin beklendiği ve bu iki üç günlük süre içerisinde kesin açıklamaların yapılacağı belirtildi.

Bu bakımdan önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalar ile birlikte firmalar tarafından uygulanacak tüm indirimler net bir şekilde paylaşılacak. Özellikle geçiş sürecinde firmaların bu konuda hazırlığı tam olarak yapamadığı ve bu nedenle de az da olsa bir gecikmenin yaşandığı belirtildi.