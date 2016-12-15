Trabzonspor'un yeni stadı Türkiye'nin en teknolojik stadı olacak

Trabzonspor'un yeni stadı, Türkiye'nin en hızlı ve en teknolojik stadı olacak.

Güncellenme 15 Aralık 2016 14:23

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, Turkcell'in, yapımına 2013 yılında başlanan ve 18 Aralık Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Trabzonspor'un yeni stadının tüm iletişim altyapısını hazır hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Turkcell sayesinde teknoloji stadına dönüştürülen 40 bin 461 kapasiteli yeni stadyumda maç izleyenlerin, Türkiye'nin en hızlı mobil internetine bağlanmanın farkını yaşayacakları vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de ilklerin öncüsü olan Turkcell, Trabzonspor'un yeni evini üstün teknolojisiyle donatarak Türkiye'nin en hızlı stadyumu haline getirdi. Yeni stadyumda maç izlemeye gelen Trabzonsporlular, Turkcell'in 4,5G altyapısı sayesinde 375 mbps hızında kusursuz bir mobil iletişim deneyimi yaşayacak. Stada gelen 40 bin 461 kişi, Turkcell tarafından 514 farklı noktaya kurulan erişim noktası üzerinden gelişmiş fiber altyapı sayesinde WiFi üzerinden de rahatça internet kullanabilecek. Ücretsiz sunulacak WiFi ile internete bağlanıldığında, 1300 Mbps'ye varan ışık hızındaki internetten faydalanılabilecek."

Stadyumun tüm teknolojik altyapısını sağlayan Turkcell'in, stadın içinde tüm duyuruların yapılacağı, maçlardan görüntülerin yansıtılacağı 15 dev video duvarının (video wall) kurulumunu da gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, basın tribünü ve localar için gerekli tüm altyapıyı sağlayan Turkcell'in bu kapsamda 396 LED TV, 12 interaktif kiosk, 125 monitör ile tribün kat araları için kurulumunu yaptığı LED reklam panosunun da 4 tribünü çevreleyeceği belirtildi.

Telekomünikasyon hizmetleri tek çatı altında sunulacak

Terzioğlu, Trabzonspor'un yeni stadının, Turkcell'in entegre telekomünikasyon hizmetlerinin tümünün tek çatı altında sunulması anlamında çok güzel bir örnek olduğunu anlatarak, "Türkiye'nin hatta dünyanın en hızlı altyapısını sunan entegre telekomünikasyon şirketi olarak stadı baştan başa üstün Turkcell teknolojisiyle donattık. Trabzonspor'un eşsiz yeni stadına kavuşuyor olması tüm bordo-mavililer gibi bizi de heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA