Trabzonspor'da istifa

Tranzonspor Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen görevinden istifa etti.

Güncellenme 11 Haziran 2017 13:51

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi,

“Şu an itibariyle Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Tüm camiadan özür diliyorum. Hakkınızı helal edin dostlarım” ifadelerini yer verirken, “ İstifamın ne Bursaspor maçı, ne de Rizespor ile zerre kadar ilgisi yoktur. İstifamı kötü niyetliler istismara kalkmasın ”dedi

NTV