Trabzonspor'a Avni Eker'deki son maçta Fenerbahçe darbesi

Trabzonspor, Avni Eker Stadı'nda çıktığı son maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-0 yenildi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 22:14

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'in ilk yarısının kapanış maçında Avni Aker'de karşı karşıya geldi.

Trabzonspor sahaya Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N’Doye ilk 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde ise Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Souza, Lens, Alper, Aatıf, Sow yer aldı.

Maçın 27. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasında topa elle müdahale etmesi sonucu hakem kırmızı kartını gösterdi ve penaltı noktasını işaret etti.

Pozisyon sonrası Trabzon 10 kişi kalırken, penaltı vuruşu için topun başına gelen Fernandao'nun golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Maçın 40. dakikasında Sow ilk yarının sonucunu belirledi: 2-0. Maçın 67. dakikasında ise Lens sahneye çıktı ve farkı 3'e çıkardı.

Maçın geri kalan dakikalarında gol olmayınca Fenerbahçe zorlu Trabzon deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Bu skorla Fenerbahçe ligin ilk devresini 31'e puanla kapatırken, Trabzonspor 15 puanda kaldı.