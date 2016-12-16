Trabzonspor Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Trabzonspor'u misafir edecek.

Güncellenme 16 Aralık 2016 10:42

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon maç kaybetmeyen Medipol Başakşehir, 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 32 puan topladı. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip ikinci sıradaki Beşiktaş'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor.

Ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan kazanan Trabzonspor ise 14 maçta topladığı 18 puanla, haftaya 10. sırada girdi.

Emre Belözoğlu ve Yalçın Ayhan'ın durumu

Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları geçen ve hafta içinde antrenmanlara katılan Emre Belözoğlu ile Yalçın Ayhan'ın, Trabzonspor maçında takımda yer alması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları devam eden Mahmut Tekdemir ve Hakan Özmert bu hafta da forma giyemeyecek.

23 maçtır yenilgi almadı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 23 maçı kaybetmedi.

Bu sezon 14 maçın 9'unu kazanan, 5'inden beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla yaşamıştı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

AA