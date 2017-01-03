Trabzonspor Mas'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Arjantinli sol bek Emmanuel Mas ile resmi temasların başladığını kamuoyuna duyurdu.

Güncellenme 03 Ocak 2017 21:13

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Arjantinli sol bek Emmanuel Mas için KAP'a bildirim yaptı.

Trabzonspor, Emmanuel Mas transferini KAP'a bildirdi.



Trabzonspor Kulübü'nden KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros'un kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur." denildi.