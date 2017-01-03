Trabzonspor Mas'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Arjantinli sol bek Emmanuel Mas ile resmi temasların başladığını kamuoyuna duyurdu.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Arjantinli sol bek Emmanuel Mas için KAP'a bildirim yaptı.
Trabzonspor, Emmanuel Mas transferini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Kulübü'nden KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros'un kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur." denildi.