Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: "Yeni yeni kendimize geliyoruz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta, Trabzonspor'un mazisi ve taraftar desteğinin gücüyle takımın eskisinden daha iyi olacağına işaret etti.

Güncellenme 21 Mart 2017 15:51

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle takımının Süper Lig'in ikinci bölümünde ortaya koyduğu performansa dikkati çekerek, "İkinci bölümün belli periyodunda ligin lideriyiz. Önemli olan bunu sürdürebilmek. Biz zor süreçlerden geçiyoruz. Şu anda yeni yeni kendimize gelmeye başladık ama Trabzonspor'un mazisi, var olan gücü, taraftar desteği bütün bunları başarmaya yetiyor. Artık daha sağlıklı bir yapıya geçiyoruz. Bundan sonra umarım daha iyi işler yaparız." ifadelerini kullandı.

Son dönemde elde ettikleri başarıda katkısı olan teknik direktör Ersun Yanal'a teşekkür eden Usta, şunları kaydetti:

"O da zor bir dönem geçirdi ama biz karşılıklı güvenimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Türkiye'de futbolun antrenörler bazında profesörleri vardır. Onlardan biri de Ersun hocadır. Doğru işler yaptığınızda, doğru insanlarla doğru sonuçlara varırsınız. Zaman bazen sizi sıkıntılı durumlara sokabilir. Orada da yöneticilik dirayeti ortaya çıkıyor. Siz inanıyorsanız, gereğini yapıyorsanız mutlaka başarı gelecektir. Biz de o süreci öyle atlattık."

Olcay Şahan'a övgü

Muharrem Usta, devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen ve ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'un ikinci bölümdeki performansına katkı sağlayan Olcay Şahan'ın takıma ağabeylik yaptığını dile getirdi.

Olcay'ın performansını esprili bir şekilde yorumlayan Usta, "Takıma da benden hızlı girdi, nasıl becerdiyse? Demek ki tecrübesi fazlaymış. Türk olması çok önemli. Beşiktaş'ta geçirdiği süreç bütün bunların teminatıdır. Olcay'ın böyle katkı yapacağını biliyorduk." diye konuştu.

AA