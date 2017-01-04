Trabzonspor Joao Pereira ve Emmanuel Mas'ı kadrosuna kattı

Güncellenme 04 Ocak 2017 13:29

Trabzonspor, Portekizli sağ bek Joao Pereira ile 1.5 yıllık, Arjantinli sol bek Emmanuel Mas ile de 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer sezonunun resmen başlamasıyla birlikte transfer haberleri de gelmeye başladı.

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, ilk olarak sağ bek mevkinde forma giyen Portekizli oyuncu Joao Pereira ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Joao Pereira'ya bu sezonun geri kalanı için 480 bin, 2017-2018 sezonu için ise 950 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

JOAO PEREIRA KİMDİR?

32 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ile anlaşmadan önce Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'da forma giyiyordu.

1.72 metre boyundaki oyuncu 40 kez Portekiz Milli Takımı forması giydi. Pereira Sporting Lizbon ile bu sezon 14 maçta 1.186 dakika forma giydi.

BİR TRANSFER DE SOL BEKE

Trabzonspor, Pereira'nın ardından bir transfer daha yaptığını duyurdu.

Sol bek mevkinde forma giyen Arjantinli Emmanuel Mas, kendisini 3.5 yıllığına Trabzonsporlu yapan imzayı attı.

Karadeniz ekibi, Emmanuel Mas için ise San Lorenzo'ya 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli verecek. Mas ise 3.5 yıl için toplam 4 milyon 802 bin Euro kazanacak.

EMMANUEL MAS KİMDİR?

27 yaşındaki Arjantinli yıldız, son olarak ülkesinde San Lorenzo forması giyiyordu.

1.83 metre boyundaki tangocu, Arjantin Milli Takımı'nın formasını 7 kez giydi.

Sol ayağını kullanan Mas, bu sezon Arjantin Ligi'nde San Lorenzo formasıyla 11 maça çıkarken 990 dakika sahada kaldı. Mas, bu maçlarda 1 gol 1 de asist yaptı.

NTV