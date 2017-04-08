Trabzonspor ile Beşiktaş 124. kez karşılaşıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk edecek. Medical Park Arena'da 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Güncellenme 08 Nisan 2017 16:26

Süper Lig'in 27. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Zirvedeki avantajını korumak isteyen Beşiktaş ile 2017'de büyük çıkış yakalayan ve yeni stadında gol dahi yemeyen Trabzonspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk edecek. Medical Park Arena'da 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

2017 yılında oynadığı 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Bordo-Mavililer, Beşiktaş'ı da yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda yara almadan ilerlemek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen son haftaların golcü ismi Dame N'Doye, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Bu futbolcunun yerine teknik direktör Ersun Yanal'ın, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı sahaya sürmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da geçen hafta kart cezası nedeniyle oynayamayan Yusuf Yazıcı, Pereira ve Uğur Demirok, teknik direktör Yanal'ın görev vermesi halinde takımdaki yerlerini alabilecek.

MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: (4-2-3-1) Onur - Pereira, Uğur, Durica, Mas - Okay, Önazi - Castillo, Yusuf, Olcay - Rodallega



Beşiktaş: (4-2-3-1) Fabri - Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano - Atiba, Oğuzhan - Quaresma, Talisca, Babel - Aboubakar



BEŞİKTAŞ, TRABZON'DA



Trabzon Havalimanı’na dün 20.30 sıralarında gelen Beşiktaş'ı karşılayan bir grup siyah beyazlı taraftar, takım lehine tezahüratlarda bulundu, ayrıca teknik direktör Şenol Güneş’e de çiçek verdi. Güneş’i Trabzon Havalimanı’nda karşılayanlar arasında eski Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da yer aldı. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele gidip yerleşti. Burada da bazı taraftarlar kafileyi karşıladı, futbolcularla da fotoğraf çekildi.



Siyah beyazlıların Trabzon kafilesinde 2’nci Başkan Ahmet Nur Çebi de bulunurken, Caner ile Demba Ba kafilede yer almadı.



MEDICAL PARK ARENA'DA GOL YEMEDİ



Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan ve 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da şu ana kadar kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer, 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Daha sonra Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili takım, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı gösterdi.

TRABZON'DAKİ SON GALİBİYET ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE



Trabzonspor, rakibi karşısında Trabzon'daki son galibiyetini siyah-beyazlı takımın başında yer alan eski teknik direktörü Şenol Güneş, döneminde aldı.

En son 2011-2012 sezonunu Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'da Beşiktaş'ı 1-0'lık sonuçla mağlup eden Trabzonspor, rakibi karşısında 4 sezondur iç saha galibiyetine hasret kalırken bu maçlarda 2 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda 0-0, 2013-2014 sezonunda 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş'a, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, bu maçlarda 5 gol yerken sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

ABOUBAKAR'IN CEZASI BİTTİ



Antalyaspor maçında çift sarı kart sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kalan atılan Vincent Aboubakar'ın cezası sona erdi.

Gençlerbirliği maçında oynayamayan Kamerunlu forvet, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Trabzon'da sahada olacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan siyah-beyazlı futbolcular, Trabzonspor karşısında da kart görmeleri halinde Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

FABRI'NİN DURUMU



Gençlerbirliği maçında yüzüne çarpan top sonrası gözü şişen ve yerini Tolga Zengin'e bırakan kaleci Fabricio Agosto Ramirez'in durumu belirsizliğini koruyor.

Hafta başından beri tedavisi devam eden İspanyol kalecinin Trabzon deplasmanında görev yapıp yapmayacağı son antrenmanın ardından belli olacak.

DEV MAÇ KAPALI GİŞE



Trabzonspor taraftarları karşılaşmanın biletlerini tüketirken 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da seyirci rekorunun kırılması bekleniyor.

Bordo-mavililer, Medical Park Arena'da Galatasaray ile oynadığı maçta 33 bin 809 taraftarla en yüksek seyirci sayısına ulaşmıştı.

Trabzonspor Kulübü, kombine kart sahibi olup Beşiktaş maçına gelemeyecek taraftarların kombinelerini yalnızca bu maç özelinde kulübe devredebilecekleri yönünde istekte bulundu.



Karşılaşmada İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği de yaklaşık 2 bin dolayında siyah-beyazlı taraftar da misafir takım tribününde yer alabilecek.

GÜNEŞ'İN İLK MAÇI



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendi adının verildiği komplekste yer alan Medical Park Arena'da ilk maçına çıkacak.

Bordo-mavili takımın uzun yıllar kalesini koruyan ve teknik direktörlüğünü yapan Güneş, kendi adını taşıyan kompleksteki ilk maçında siyah-beyazlı takımın başında görev yapacak.

Trabzonspor'a devre arasında transfer edilen Olcay Şahan için de maç duygusal bir anlam taşıyacak. Bordo-mavili futbolcu, eski takımı karşısında galibiyet için mücadele edecek.

ZORLU MÜCADELEDE 124. RANDEVU

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 44 yıllık rekabette, geride kalan 123 karşılaşmanın 51'ini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 165 golüne, bordo-mavililer 130 golle karşılık verdi.

LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında iki farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 87 lig maçında Beşiktaş 34, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 120 gole, Trabzonspor 92 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 42 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 57, Beşiktaş ise 49 gol attı.

Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Taraflar, bordo-mavililerin yeni stadı Medical Park Arena'da ilk kez sahaya çıkacak.

Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.

Bu arada Trabzonspor, evinde yaptığı son 4 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Trabzon'da son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 4 lig müsabakasından 2'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995 sezonunda da rakibini 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 10 randevuda siyah-beyazlılar 5, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

NTV