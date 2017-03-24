Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışta
8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Medical Park Arena'da yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yapılacak maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
"Taraftarlarımızı yeni yuvamıza, yanımızda olmaya davet ediyoruz." denilerek destek istenirken, müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
Kale arkaları: 40 lira
Doğu tribünü: 80 lira
Batı tribünü: 100 lira
VIP Silver: 200 lira
VIP Gold: 250 lira
VIP Platinum: 300 lira
AA