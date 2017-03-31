Trabzonspor altyapısından yetişen 2 isim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Ersun Yanal'ın A takım antrenmanlarına dahil ettiği 20 yaşındaki Yunus Emre Çakır ve 18 yaşındaki Abdurrahim Dursun ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı.

Güncellenme 31 Mart 2017 21:11