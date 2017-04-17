Toyota'dan Bir İlk: İnterektif Showroom

Otomotiv sektöründe her zaman yeniliklerle önümüze çıkan Toyota, yine bir ilk olan “interaktif showroom’unu” Türkiye’de kullanıma sunuyor.

Güncellenme 17 Nisan 2017 20:25

“InteraktifShowroom” Uygulaması ile Toyota Showroom ana bilgisayar ve akıllı telefonlar sayesinde erişim sağlanabilecek . Üstelik bu bağlantı sırasında hiçbir ödeme yapılmasına da gerek kalmayacak Böylece showroom'da ki satış danışmanlarının gözünden modeller her türlü detayına kadar incelenebilir durumda olacak.

Hololens Teknolojisiyle Geliştirilecek

Bu teknoloji hololens teknolojisiyle geliştirildi. Bu sistemden yararlanmak için bilgisayarlarınıza veya akıllı telefonlarınıza görüntülü görüşme uygulamalarından birisini kurmanız yeterli. Toyota, bu projesinde müşterilerini showroomlara gelmesine gerek kalmadan her yerden kolaylıkla ulaşım sağlanacak. Yani kısacası otomobil showroomu evinize veya istediğiniz her yerde elinizin altında olacak. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “interaktif showroom” uygulamasını yeni bir döneme öncülük edeceğini söylüyor. Ali Haydar Bozkurt “Toyota ilklerin markasıdır. Bunun en iyi örneği de interaktif showroom uygulamamız” dedi.

İnteraktif Showroom sayesine araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar evde işte veya istediği her yerde görüntülü konuşma programları sayesinde, istediği modelde, istediği özellikte araçlara gözetmenlerin gözünden görerek ulaşabilecek ve dilediği taktirde istediği otomobile sahip olabilecek. Vatandaşlara bu kolaylığı sağlayan Toyota showroom mantığını bir adım öteye taşıyacak gibi gözüküyor. Toyota’nın yaptığı her işte bir ilki oluşturması firma olarak onların diğer otomobil firmaları arasında kendisini ayırt edici bir yerde olmasını sağlıyor.