Toyota'dan 2017'nin ilk kampanyası

Toyota'dan yeni yılın ilk kampanya müjdesi geldi. Toyota yeni yılın ilk kampanyasında kapsamlı indirim ve avantajlar sunuyor.

Güncellenme 11 Ocak 2017 13:23

Toyota'dan kampanya ile ilgili yapılan açıklamaya göre, ocak ayı kampanyası kapsamında çevreci özellikleri ve sürüş konforuyla öne çıkan Yaris Hybrid 8 bin 436 liralık indirimle yer alırken, diğer Yaris modellerindeki indirim 5 bin 400 lirayı buluyor.

Kampanyada, 2016 model Corolla’ların dizel modellerinde 10 bin 150 liraya varan indirimler bulunurken, 2016 model Corolla’nın benzinli modellerinde 5 bin 450 liraya ulaşan indirim sunuluyor. Pick-up Hilux modelinde 5 bin liraya varan indirim seçeneği bulunuyor. Toyota RAV4’teki indirimler de 5 bin 250 liraya kadar çıkıyor.

Yüzde 1,09’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın ocak kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine bu yılın temmuz ayında başlayabilecek.

Bu arada, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota plazalarda takas imkanı da bulunuyor.

AA