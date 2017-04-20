Tottenham antrenörü yoğun bakımda

Güncellenme 20 Nisan 2017 22:34

Tottenham'ın U-23 takımının başında olan 44 yaşındaki Ugo Ehiogu, antrenman tesislerinde kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan eski milli futbolcu, yoğun bakımda tutuluyor.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham'ın antrenman tesislerinde şok bir gelişme yaşandı. U23 takımının antrenörü olan Ugo Ehiogu, tesislerde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki teknik damın yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.



Aston Villa ve Middlesbrough formalarıyla Premier Lig'de 350'nin üzerinde maça çıkan Ehiogu, İngiltere Milli Takımı'nda da dört kez forma giydi. Lig Kupası'nı üç kez kazandı.

NTV