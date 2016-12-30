Toshiba’dan Milyar Dolarlık Zarar!

Bilgisayar ve diğer teknolojik ürünlerin üretilmesinde oldukça güçlü bir marka olan Toshiba son günlerde zorlu bir süreçten geçiyor.

Güncellenme 30 Aralık 2016 22:03

Ünlü Japon teknoloji markası Toshiba, son haftalarda ciddi oranlarda değer kaybederek tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Toshiba ile ilgili yapılan paylaşımlarda 3 gün içerisinde Toshiba'nın hisse değerleri üzerinden yüzde 40 oranında bir kayıp yaşadığı belirtildi.

Zarar Büyük!

Üç gün içerisinde yaşanan yüzde 40’lık değer kaybı, markanın sadece 3 gün içerisinde 6.5 milyar dolarlık bir kayıp yaşamasına yol açtı. Bu açıdan kayıpların devam etmesi halinde Toshiba'nın ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçmesi gerekebilir. Üstelik son dönemlerde pek çok farklı sektörde istediğini bir türlü alamayan ve bu açıdan yenilenme içerisine girmeye çalışan Toshiba’nın ekonomik alanda da darbe görmesi küçük çaplı da olsa kriz yaşanmasına neden olabilir.

Moody’s Darbe Vurdu!

Toshiba için çok kısa süre içerisinde bu kadar yüksek bir zararının yaşanmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Moody's. Kredi kuruluşu Toshiba için ‘yatırım yapılamaz’, ‘çöp seviyesinde’ olduğunu açıklaması zararın başlangıcı oldu.

Bu açıklama yapıldıktan çok kısa bir süre sonra firmanın borsadaki hisselerinde hızlı bir şekilde düşüş görülmeye başlandı. Bu düşüşün toparlanabilmesi için ekonomik anlamda büyük bir reform yapılması gerekirken mevcut duruma göre Toshiba'nın şu anda ekonomik anlamda iyi bir atılım gerçekleştirebilmesi de pek mümkün görünmüyor.