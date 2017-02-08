Torununa bakan büyükanneye verilecek maaş belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı torununa bakan büyükannelere aylık olarak verilecek maaşın 425 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Güncellenme 08 Şubat 2017 11:38

CNN Türk'te yer alan habere göre, büyükannelere ödenecek maaş 425 lira olarak belirlendi. Uzun zamandır gündemdeki yerini koruyan torununa bakan büykanneye maaş uygulamasında son durum belli oldu.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmeye göre, ilk önce 10 ilde 6 bin aile ile başlayacağı ifade edilen torununa bakan büyükanneye maaş uygulamasında aylık olarak verilecek ücret 425 lira olarak belirlendi.

Günlerdir gündemdeki yerini koruyan çalışan annelere destek kapsamında torunlarına bakan büyükannelere ödenecek maaş konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Bakan Müezzinoğlu, uygulamanın 10 ilde 6 bin aile ile başlayacağını söyledi.

Kaynak: CNN Türk