Torununa bakan büyükanneye maaş bağlanacak

Kadın istihdamını artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında torunlarına bakan büyükannelere maaş bağlanması da gündeme getirildi.

Güncellenme 06 Ocak 2017 12:13

Kadın nüfusun etkin bir şekilde iş hayatına katılarak ülke ekonomisine olan desteğin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gündeme getirilen torununa bakan büyükanneye maaş verilmesi durumu şimdiden maaş miktarının ne kadar olacağıyla ilgili tartışmaların önünü açtı.

3 yaşına kadar olan torunlarına bakan büyükannelere bin 555 lira maaş

Aileler düzenlemeden nasıl faydalanacağını merak ederken, desteğin ilk etapta 3 yaşına kadar torunlarına bakanlara sağlanacağı açıklandı. çalışan annelerin sigortalı bakıcı masraflarının karşılanabilmesi için sağladığı 1555 lira destek payının da büyükannelere aktarılması planlanıyor.

Öncelikli olarak 3 pilot bölgede hayata geçirilmesi beklenen uygulamanın zamanla yaygınlaştırılması sağlanacak. İlk olarak Bursa, İzmir, Antalya, Ankara ve İstanbul’da hayata geçirilecek.

Takvim'de yer alan haberine göre, 'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi', alınacak maaş konusunda ön bilgi sağladı.

416 euro aylık gelir

İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara'da pilot uygulaması yapılan projede, 0-2 yaş arası çocuk sahibi çalışan annelere, sigortalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde aylık 416 euro destek sağlanıyor. Büyükanne desteğinin de aynı doğrultuda olması bekleniyor. Yani torunlarına bakan büyükannelere aylık bin 555 lira (416 euro) ödeme yapılacağı tahmin ediliyor.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada uygulamanın alt yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da uygulamayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Büyükannelere bebek bakım desteği çalışması olgunlaştı. Aile seçimleri yapılacak. Belirli kriterler arayacağız. Örneğin; 'ilk etapta bin aile' denilecek, izlenecek, ona göre yaygınlaştırılacak. Öncelikle 3 yaşına kadar destek öngörüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Takvim