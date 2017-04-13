Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, torununa bakan büyükannelere ilk maaşları yarın ödenecek.

Güncellenme 13 Nisan 2017 15:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baanlığı torununa bakan büyükannelere ilk maaşlarının yarın verileceğini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Büyükanne Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakanbüyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecek.

Proje kapsamında başvurular 9 Şubat - 28 Şubat (dahil) 2017 tarihleri arasında alınacak. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecek.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Proje kapsamında başvurunuzu elektronik ortamda: https://buyukanne.csgb.gov.tr internet adresindenanında yapabilirsiniz. Elektronik ortamda yapılan başvurularda herhangi bir belge teslimine gerekbulunmuyor.

Bu form ise herhangi bir nedenle elektronik ortamda başvuru yapamayan vatandaşlarımız için hazırlandı. Elektronik ortamda başvuru yapılamaması halinde, bu başvuru formu 3 yaşını doldurmamış çocuğu olan anne tarafından eksiksiz olarak doldurulup, imzalanarak, en yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yada Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilmeli.

Başvuru formunu ve bu forma ek anketi tam olarak doldurmayanların başvuruları değerlendirilmeyecek,başvuru şartlarından herhangibirini karşılamayanların başvuruları ise reddedilecek.

Başvuruda bulunabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

- Türk vatandaşı olmak,

- Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak,

- Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

- Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması

- Annenin en az 18 yaşında olması,- Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresiboyunca işten ayrılmaması (sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır.),- Annenin 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen analık hali izin süresini (doğum sonrası 8 hafta) geçirmiş olması vebaşvuru tarihinde fiilen çalışıyor olması,- Anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması,

- Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,

- Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,

- Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması.

Projeye katılımınızın Bakanlıkça uygun görülmesi halinde; yukarıda sayılan tüm şartları taşıdığınıza ilişkin yazılı taahhüt/resmi belge vermeniz istenecek.

Proje kapsamında yalnızca aşağıdaki illerde ikamet edenler başvuru yapabilecek. Proje, Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep illeri için geçerli.

Kaynak: Hürriyet