Torbacıya 'cinsiyetçi' ceza

İstanbul Alibeyköy'de uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen birisi mahalleli tarafından etek giydirilerek cezalandırıldı.

Güncellenme 23 Haziran 2017 12:24

Mahallede tobacılık yaptığı iddia edilen bir kişi mahalle halkı tarafından etek giydirilerek döve döve dolaştırıldı.

İstanbul Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı. Etek giydirilen şüpheli, dövüle dövüle sokakta dolaştırıldı.

Olay önceki gün meydana geldi. İddiaya göre Alibeyköy'de sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi, mahalledeki bir grup tarafından yakalandı.

Polise haber vermelerine rağmen ilgilenilmediğini öne süren grup, 'torbacı' olduğunu öne sürdükleri kişiye etek giydirdi. 30 yaşlarındaki şüpheli, 5-6 kişilik grup tarafından sokakta dövüle dövüle dolaştırıldı. Grup üyeleri o anları da cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: Hürriyet



