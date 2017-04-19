Merhum iş adamı Halis Toprak'ın kurduğu Toprak Holding'in iflası istendi.

Güncellenme 19 Nisan 2017 16:10

Mahkemeye başvuran alacaklı bir şirket, Toprak Holding’in iflasına karar verilerek alacağının tahsil edilmesini talep etti.

Ocak 2016’da hayatını kaybeden ünlü iş insanı Halis Toprak’ın kurduğu 1983 yılında kurduğu Toprak Holding A.Ş için iflas istemi ile dava açıldı. İstanbulHalis Ağa’nın kurduğu holding için iflas davası

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Servodata Bilişim, 2009 yılında Toprak Holding’den olan 214 bin TL’lik alacağı için icra takibi başlattı. Ancak anılan yıl, Toprak Grubu’nun 22 şirketi TMSF denetimine geçti. Toprak Holding’in de TMSF denetimine geçmesi ile icra takibi süreci durdu. Ancak, TMSF ile varılan anlaşma sonrası icra takibi işlemi kaldığı yerden devam etti. Alacaklı taraf, iflas yolu ile takibe geçti. Toprak Holding tarafı ise bu takibe itiraz etti.

MAHKEMEDEN İFLASI İSTENDİ

Alacaklı Servodata Bilişim avukatı ise bu kez hem itirazın iptali ve Toprak Holding’in iflasına karar verilmesi için İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Dava ile ilk duruşma 13 Nisan'da yapıldı. Toprak Holding tarafının dosyaya henüz bir savunma sunmadığı anlaşıldı. Mahkeme, Toprak Holding’e savunma için 15 günlük süre verdi. Bir sonraki duruşma için Mayıs ayı başına gün verdi.

DEV SANAYİ TESİSLERİ KURDU

Merhum iş insanı Halis Toprak’ın kurduğu Toprak Holding’e bağlı şirketler Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alıyordu. Ancak, gruba bağlı Toprakbank’ın borçları nedeni ile grubun mali yapısı önemli ölçüde bozuldu. Gruba bağlı 22 şirket Ağustos 2009’da TMSF bünyesine geçti. Tarafların Haziran 2012’de anlaşmaya varması sonrası Toprak Grubu’na bağlı sanayi tesisleri yeniden iadesi sağlanmıştı.

KÜÇÜK BİR HANA TAŞINDI

Bu arada, uzun yıllar kendisine ait plazada faaliyetlerini yürüten Toprak Holding’in şimdilerde İstanbul Fatih’deki küçük bir iş hanına taşındığı anlaşıldı.

BEYAZ ET ÜRETİCİSİ İÇİN İFLAS KARARI

Öte yandan, Adana'nın en eski beyaz et üreticilerinden Yum-Ta Tavukçuluk Gıda San. ve Tic. A.Ş için de iflas kararı verildiği anlaşıldı. 10 Nisan günü verilen iflas kararı sonrası şirketin dosyası tasfiye işlemleri için icra iflas müdürlüğüne gönderildi.