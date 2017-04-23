Güncellenme 23 Nisan 2017 18:35

Mayıs 2016'da Sarah Scotti ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ikinci kez baba oldu.

Tolga Karel 2015’te 4 yıllık eşi Günay Musayeva’dan oğulları Cihangir’e rağmen boşanmıştı. Mayıs 2016’da Amerikalı Sarah Scotti ile nikah masasına oturdu.

Amerika’da yaşayan Tolga Karel ikinci kez baba oldu. Kızları Mia önceki gün Chicago’da dünyaya geldi.

Tolga Karel 2015’te 4 yıllık eşi Günay Musayeva’dan oğulları Cihangir’e rağmen boşanmıştı. Mayıs 2016’da Amerikalı Sarah Scotti ile nikah masasına oturdu.

Hürriyet